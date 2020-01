Cómo maquillarte (bien y rápido) en 5 minutos

Para que veas que el tiempo no está peleado con verte bien, intenta este maquillaje de día, hacerlo te llevará tan sólo unos minutos, pero el resultado te durará horas. La solución está en un makeup natural rápido y fácil para perezosas que dé ese efecto buena cara al instante que tanto nos gusta. Y para ello solo necesitarás estos productos: base de maquillaje, corrector, polvos sueltos, lápiz de cejas, blush, sombra de ojos, máscara, labial e iluminador. Sigue el paso paso de Abril, quizás te parezcan muchos pero te aseguramos que son rápidos y sencillos:



1. Un consejo: usa los productos que ya tienes y sabes que te funcionan. No te pongas a inventar.

2. Prioriza qué quieres que destaque en tu maquillaje: piel, ojos, cejas... Tú decides a qué zona quieres dedicar más tiempo.

3. En su caso Abril elige la base Doublewear de Estée Lauder y la aplica con una esponja difuminando su piel para dejar un acabado más natural.

4. Llega la hora del corrector (Too faced Born This Way Concealer), aplicar en la parte de la ojera y del párpado superior, difuminando lo que sobra para iluminar esa área sin exceso de producto; y lo que queda en la esponja lo esparces por frente y puente de la nariz para lograr una iluminación sutil.

5. Toma los polvos sueltos para sellar toda la cara aplicándolos con la esponja, ya que cubre más espacio más rápido. Y con la brocha quitas el exceso de polvo.

6. Para las cejas toma un lápiz de cejas (Goog Proof Brow Pencil de Benefit), llena tus espacios vacíos para rellenar y luego das forma.

7. Para hacer el contorno puedes usar el Hoola Powder de Benefit con una brocha, sin que sea muy drástico.

8. Toma un blush claro (color seguro) y lo aplicas en los pómulos.

9. Si quieres marcar la diferencia no dejes el iluminador. Elige una brocha pequeña y lo aplicas en la parte alta de tus pómulos, un poquito en la punta y puente de tu nariz, así como en el lagrimal para abrir la mirada.

10. Pasamos a los ojos: para ir sobre seguro toma una paleta de sombras (Huda Beauty), selecciona un tono negro y con una brocha angular aplícalo en la raíz de la pestaña con pequeños toquecitos y lo difuminas con el meñique.

11. Aplica dos veces la máscara de pestañas, sin olvidar las inferiores.

12. Llegamos a los labios: elige un tono nude o un gloss te sacarán de apuros.

13. Para terminar aplica tu Hangover Rx 3-in-1 de Too faced que solucionará cualquier error en tu maquillaje.