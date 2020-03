$!Conoce los beneficios del carbón activado

De seguro has notado que el carbón activado cada vez se hace mas famoso en jabones y mascarillas faciales, cremas y tratamientos para el cabello. Tal vez ya has probado algunos productos de belleza a base de este ingrediente y te has beneficiado de él, pero ¿sabes qué es el carbón activado?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, se trata de un tipo de carbón que generalmente está hecho de turba, madera o cáscara de coco. Se "activa" con calor extremo y, de hecho, es el subproducto de la materia orgánica tras una combustión lenta. Este proceso da como resultado un elemento poroso que puede adherirse a muchas toxinas con las que entra en contacto. De ahí su reputación de limpiador y desintoxicante por excelencia.