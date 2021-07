$!Consejos para cuidar tu piel en esta temporada veraniega

No te desanimes. La buena noticia es que el verano tiene muchas cosas maravillosas y cuidar la piel es cuestión de quererlo hacer, ya que no es para nada complicado. Tu misión principal será protegerla de los rayos ultravioletas que se manifiestan en su máxima expresión; el sol emite RUV, UVA y UVB, todos dañinos para la piel y están presentes desde la mañana hasta que éste se oculta. A continuación tenemos algunos consejos que deberías tener presente este y todos los veranos que tienes por delante para disfrutar:

Protégete del sol con cremas y geles. Siempre coloca en la piel gel o crema de protección solar superior al 30. Evita solearte directamente en horas como el mediodía y las 3:00 de la tarde, ya que los rayos son más agresivos. La exposición desprotegida del sol es una de las principales causas de manchas y envejecimiento prematuro, que te sirva de motivación saberlo.

Usa ropa adecuada. Escoge piezas holgadas, preferiblemente de telas que absorban el sudor, mientras permiten que filtre el aire, como el algodón, el hilo y el lino, aunque estos dos últimos son temidos por estrujarse rápidamente. Que no se te olvide la parte íntima a la que, a pesar de no llegarle los rayos solares, se sobrecalienta al estar tan tapada. No uses ropa interior muy ajustada, ni de tela sintética para que evites una infección. Echa mano de los lentes de sol, así como de sombreros para cubrir la parte superior del cuerpo.