$!Consejos para evitar daños en tu cabello al usar planchas y tenazas

Admitámoslo. Aunque seamos conscientes del daño que ocasionan las herramientas de calor a nuestro cabello, es difícil renunciar a ellas por completo. Cada vez que no tenemos tiempo o no queremos ir al salón, estas resultan ser la mejor opción para sacarnos de apuros. ¿Te consideras fan de las planchas y tenazas? No se trata de que renuncies a ellas, pero sí que aprendas a utilizarlas de forma responsable en tu melena. Te compartimos una lista de consejos que te ayudarán en esa misión.