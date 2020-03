$!Coronavirus: ¿Cómo aplicar tus cremas con seguridad?

Mantener una buena higiene al aplicar los cosméticos de belleza siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. Por si no lo sabías, las cremas de tu rutina diaria y los utensilios con los que las aplicas, bien pueden ser fuente de bacterias y hongos, o peor aún, de contagio del COVID-19.

El hecho de que todos estos días te los estés pasando confinada en casa, no quiere decir que tu piel esté exenta de contaminarse por agentes externos y que no necesites tomar las medidas necesarias para cuidarla, sino todo lo contrario. Al estar encerrada tanto tiempo tu piel es más propensa a una mayor concentración de polvo e incluso a la falta de oxígeno.

Pero no te alarmes. Si cumples con las recomendaciones que te damos a continuación para una rutina limpia, puedes estar confiada de que el coronavirus no tocará a tu puerta, o al menos no por una mala higiene a la hora de ponerte tus cremas.



Desinfecta tus manos y envases

La cosmetóloga Yaneris Pinales recomienda que antes de iniciar con tu rutina de cuidado siempre laves bien tus manos con agua y jabón. De igual forma se recomienda que desinfectes los envases de tus productos, pues de nada sirve que tus manos estén limpias si lo que vas a tocar no lo está. Los envases puedes limpiarlos con una toalla de papel y alcohol.



Lava bien tu cara

Si normalmente lavas tu cara una sola vez antes de proceder a emplear tus cosméticos, no está de más que ahora lo hagas dos. Como dijimos al inicio, que estés en casa no quiere decir que tu piel no esté expuesta a factores contaminantes. Una segunda lavada ayudará a eliminar de manera más eficiente la suciedad, impurezas, toxinas y gérmenes.