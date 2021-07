$!Cuida tu cabello en verano con estos consejos

La exposición excesiva al sol no solo afecta la piel, también hace que el cabello luzca opaco, sin vida y se quiebre, y claramente nadie quiere que eso pase. Pero ¿sabes cómo evitarlo?, ¿lo que debes hacer para cuidar tu melena de los rayos UV y las altas temperaturas de verano? No importa si aún no sabes, aquí te contamos:

No lo expongas a demasiado calor. Lo ideal es que solo recurras al secado con blower o plancha cuando sea necesario, pues de por sí los rayos del sol de esta época resecan de más el cabello, imagina si también lo sometes al calor de artefactos de secado. En caso de que dejar que tu pelo se seque al aire libre no sea una opción para ti, opta por hacerte rolos en lugar de secarte directo cada vez que lo laves.