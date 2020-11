$!¡Cuidado!, no todos los productos naturales hacen bien a la piel

Sin embargo, no es cierto en su totalidad que todo lo que se come se unta, como dicta un proverbio; ya que existen algunos que antes necesitan un proceso para evitar daños en la piel. A propósito del tema hemos tomado las advertencias al respecto de la doctora Erika Barroso.

"Muchos desconocen que cuando preparamos mascarillas con ingredientes caseros, el uso inapropiado de alguno de ellos puede crear caos... ⁣⁣Entendemos que todos los productos naturales son buenos, pero hay algunos que no van bien con determinados tipos de pieles y es ahí donde se hace nuevamente imprescindible la consulta a un especialista", dice la especialista en su cuenta de Instagram, donde advierte sobre los elementos a continuación desglosados:

La canela es deliciosa y activa la circulación de la sangre, tanto si la untas como si la tomas. A razón de lo que expone Barroso, entendemos que es mejor que la tomes, porque te untarla como exfoliante facial podrías enfrentarte al riesgo de que te irrite el cutis. "No lograrías la suficiente concentración de canela y tal vez te salgan ampollas, igualmente ocurre si aplicas pimienta en tu piel, puedes quemarla.⁣⁣Mejor dejemos que la piel pueda beneficiarse de las especias en la comida, como usando cúrcuma que tiene propiedades antiinflamatorias y la podemos agregar a muchos platos deliciosos".⁣⁣

La vitamina C es ideal para la salud integral, pero como todo hay que saberla aprovechar.

Mucho es lo que se ha escrito sobre la vitamina C y los beneficios para la piel. Que rejuvenece, que si fija la vitamina E y muchas cosas más que no son falsas; el error está en tomarlo tan literal. Para Erika Barroso los cítricos como los limones pueden irritar la piel; más si te atreves a colocarlos en los labios, cuya piel carece de glándulas sebáceas, lo que la convierte en potencialmente sensible.

"Los limones contienen una sustancia química llamada psoraleno, que te hace sumamente sensible a la luz. Se activa en 10 o 15 minutos y tarda 24 horas en desvanecerse. Así que si haces eso y te expones al sol, te puede causar lesiones".⁣, dice la publicación.