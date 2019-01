Cuídate como ellas, sus productos funcionan y te enamorarán

Flower Beauty, de Drew Barrymore

Kora Organics, de Miranda Kerr

Honest Beauty, de Jessica Alba

Para Jessica Alba, el cine y la televisión no son sus únicas pasiones. Alba demostró que también lo es el maquillaje con el lanzamiento de su propia línea de belleza Honest Beauty. La colección incluye cosméticos para la piel, maquillaje y cabello. Previamente en el 2011, Alba había fundado The Honest Company enfocada únicamente a prendas o accesorios. Pero en el 2015, la compañía se amplía a Honest Beauty con las categorías de rostro, ojos, labios y accesorios de maquillaje. Además, en su página web cuentan con espacio blog para compartir consejos y tips de belleza sobre cómo utilizar los productos.

Kylie Cosmetics, de Kylie Jenner

’Es conocida desde pequeña por sus presentaciones en el famoso reality show “Keeping Up With The Kardashians”, pero en el trayecto de su crecimiento encontró algo le ha servido de negocio y se conecta con sus gustos personales. Así surgió su línea de belleza Kylie Cosmetics, que en sus inicios arrancó con los famosos “Lip Kit”, esos pintalabios mate que llegaron para quedarse. Desde entonces, la colección se expandió a una gama de maquillaje más completa con productos para los ojos y la cara. No hay duda de que la fama gracias al reality influyó mucho en el rápido auge que tuvo la línea, y su éxito la ha llevado a ser nombrada entre los famosos más ricos de América por la revista Forbes.