¿Días lluviosos? Controla el frizz de tu cabello con estos consejos

Estos días de mucha lluvia, debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional, son la peor pesadilla para quienes tienen cabello con tendencia a encresparse. De por sí salir en medio de este clima a trabajar o a hacer diligencias ya es todo un reto, y en el caso de nosotras se suma tener que lidiar con una melena indomable. Para que esto no sea un problema hemos recopilado algunos consejos que pueden ser de mucha ayuda. Así puedes controlar el frizz de tu cabellera en días lluviosos:

Hidrátalo bien. El pelo seco es más propenso a encresparse con la humedad. Esto se debe a que cuando el cabello está deshidratado las cutículas porosas se llenan a causa del clima frío, haciendo que la melena luzca más abultada y opaca de la cuenta. ¿Cómo puedes hidratarla? Con mascarillas después del lavado o productos que no necesiten ser retirados como los leave in. Recuerda aplicar de medias a puntas para evitar el exceso de grasa en las raíces.

Evita tocarlo. Cuando tocas tu cabello, le traspasas el sudor, calor y contaminantes de tus manos, que, mezclado con el frío de la temperatura, solo aumenta la electricidad estática y hace que se esponje más.

No salgas justo después de secarlo. ¿Te ha pasado que, si el clima está frío, al salir justo después de secar tu cabello, este se encrespa? Es muy normal en melenas con tendencia a frizz, por lo que lo mejor es esperar unos minutos hasta que los productos hidratantes que utilizaste se absorban bien antes de salir. Si te haces el pelo en el salón de belleza, procura recogerlo hasta llegar a casa.

Utiliza pañuelos y gorros mientras estés en casa. Hacerte tubis con redecillas no es suficiente en días de lluvia, pues la humedad afectará igual tu melena. Te recomendamos que, además de la redecilla, también uses pañoletas o gorros de algodón para evitar que el clima lo afecte y provoque frizz.

Opta por recogidos en lugar de dejarlo suelto. Lo ideal es que no lleves el cabello totalmente suelto cuando está lloviendo, pues con la brisa las probabilidades de que se esponje o moje son más altas. No necesariamente debes hacerte una cola o moño si no te gustan; puedes jugar con peinados trenzados o medias colas. En Pinterest aparecen muchísimas opciones bonitas y elegantes.

Rízalo. Si eres rizada, opta por dejarlo al natural, mientras que, si no puedes prescindir de un secado a blower, sécalo en forma de rizos con el cepillo en lugar de lacio o utiliza una tenaza. Cuando el cabello está rizado, el encrespamiento se disimula mucho más.