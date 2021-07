$!Doble limpieza facial: ¿por qué implementarla?

¿Por qué dos pasos? La doctora dice que se debe a que está comprobado que con un solo paso no es posible eliminar los residuos y la suciedad que se acumula en la epidermis. Esto quiere decir que si solos lavas tu cara una vez, incluso si no usas maquillaje ni sales de casa, eres más propenso a lucir una piel opaca, con acné o puntos negros.

¿Cómo elegir un buen limpiador?

Lo primero que debes tener en cuenta, de acuerdo con el portal Eme, es que el precio no siempre determina la calidad: así como puedes encontrar productos muy buenos a bajo costo, también los hay caros que no necesariamente sean los mejores. Ten pendiente que un limpiador debe tener como única función eliminar toda impureza del rostro, pues si promete otros efectos como quitar arrugas o hidratar, posiblemente no cumpla con todas sus funciones, además de que no debería tener fragancia ni color.

Para elegir el mejor para ti, Hernández sugiere consultar con tu dermatólogo, quien, basado en tu tipo de piel y necesidades, recomendará las opciones disponibles en el mercado que mejor vayan contigo.

Recuerda que además de utilizar buenos cosméticos, la constancia es clave. Lo ideal es que sigas la rutina de la doble limpieza al menos una vez al día, ya sea en la mañana, antes de empezar tu día, o en la noche, momentos previos a irte a la cama. Si lo haces religiosamente, te aseguramos que notarás cambios favorables en poco tiempo.