$!“El cabello rizado es una herencia africana”, la ciencia lo aclara

En el mundo occidental se buscan respuestas a cosas “sencillas” a las que la profundidad de la ciencia no ha podido alcanzar, tal es el caso del cabello rizado.

Por si aún no estás claro, el cabello ondulado tiene una forma parecida a las olas del mar distanciadas que también se les conocen como olas de mar de fondo, como las que se aprecian a media tarde; el rizado puede formar espirales y otros una gran similitud a las olas inquietas que salen una detrás de la otra, conocidas como olas de viento. En ambos casos es apreciable cuando el cabello aún está mojado.

En cambio, el cabello afro no tiene similitud con ninguna ola; su parentesco se inclina más con la apariencia de una esponja, de hecho, al humedecerlo mantiene la misma forma que cuando está seco, se presta para cortes y peinados que ningún ojo podría dejar de apreciar.

Un estudio publicado por Journal of Experimental Biology, en 2018, revela dos teorías para el cabello con textura. Una de ellas sugiere que se debe a las células ciliadas con un mayor número en el borde exterior del folículo piloso y menos en el interior, creando curvas que dan origen a una onda distante o varias cercanas, que es donde radica el origen del cabello ondulado y el rizado.

Poco después los científicos de la investigación descubrieron que sus hipótesis se caían cuando hicieron la comparación con el pelo de oveja. De manera que concluyeron que la respuesta definitiva podría estar en las células y que “sería arrogancia explicar que la situación es universal” y que los nuevos márgenes abren las puertas hacia nuevos descubrimientos.

¿De dónde nace el cabello rizado y ondulado? Es una respuesta que mantiene ocupada a una parte de la ciencia.

Mientras tanto no te compliques en buscar orígenes y confórmate con saber que el cabello ondulado no es lacio, tampoco rizado, que el rizado no es afro y que afro es también diferente a los dos anteriores, cualquier proceso que cambie esta textura es una alteración a la naturalidad.