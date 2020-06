$!El video que muestra los desastres de cabello durante la cuarentena

Un cambio de color, hacer un flequillo, probar un nuevo corte o incluso afeitar por completo la cabeza fueron solo algunas de las 'ocurrencias estilísticas' que predominaron durante la cuarentena. Con mucho tiempo libre en casa y los salones de belleza cerrados, muchas decidieron que el confinamiento era un buen momento para cambiar de look, aunque al final el resultado no necesariamente fue el esperado.

Precisamente esos desastres del cabello que no terminaron nada bien es lo que recopila Dove en su reciente campaña publicitaria ‘All New Hairstyles’. “Siempre hemos apoyado a todas las mujeres a usar su cabello a su manera. Aunque los tiempos (y su cabello) son un poco diferentes, siempre cuidaremos su pelo con la mayor atención”, especifica Dove en la descripción del video de casi un minuto en el que un grupo de chicas que no tuvieron miedo de arriesgarse comparten su cómica experiencia. ¡Echa un vistazo!