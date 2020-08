$!Embarazo: cuidado de la piel para prevenir y tratar los problemas más comunes

Muchas estarán de acuerdo con que el embarazo es una de las etapas más lindas y sublimes que puede experimentar una mujer. Sin embargo, hay que reconocer que con él vienen cambios físicos con los que no siempre se está conforme, como las celulitis y estrías, por ejemplo. Y claro, aunque el simple hecho de saber que traerás un bebé al mundo, fruto de tus entrañas, hace que esas marcas se conviertan en las señales perfectas de un cuerpo capaz de dar vida, eso no debe ser excusa para desentenderte por completo del cuidado de tu piel y no mimarte como mereces. Por si no sabías, muchos de los problemas que se experimentan con más frecuencia durante el estado de gestación se pueden prevenir o tratar si actúas a tiempo. Te decimos cómo.