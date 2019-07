Este es el maquillaje ‘eléctrico’ que desearás este verano

Para los planes de verano más prometedores, Génesis, make-up artist de MAC Cosmetics, te ayuda a construir un maquillaje muy sencillo de realizar con resultados espectaculares y armada con los productos de su nueva colección de edicion limitada, Electric Wonder, inspirada en el poder de la naturaleza y acompañada de un packaging hermoso. Sus texturas y colores prometen entregar “sensaciones de verano eléctricas” con tonalidades cálidas y metalizadas, enfocándose en resaltar ese bronceado perfecto que todas queremos lograr. Encuentra todos los trucos para lograr ese maquillaje que ella denomina “estuve en la playa aunque realmente no estuve” en este video y replica un look bronceado y natural para conseguir un rostro besado por el sol.