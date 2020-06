$!Esto es lo que debes hacer para cuidar tu cabello durante el verano

Tratamientos de color para mantener tu tono. Los rayos del sol y el cloro de las piscinas tienden a alterar el color del cabello, sobre todo cuando se trata de tonalidades rubias a base de tintes. Para que no tengas que estar tiñéndote para revertir los daños del verano en tu cabellera, lo cual solo logra empeorar la situación, mejor opta por usar champús repigmentantes y tratamientos de color. Estos te ayudarán a mantener la coloración intacta, además de aportar nutrición.

Rolos en lugar de secado directo. Los rolos deben convertirse en tus mejores amigos a partir de ahora. Aunque sabemos que no es fácil aguantar el secador, es un sacrificio que debes hacer si quieres cuidar de tu cabello, pues exponerlo al calor directo del blower y al sol del exterior, solo lo maltrata y lo deja sin vida. De ser posible, solo recurre al blower cuando sea necesario y asegúrate de no usarlo demasiado caliente.

Hidrátalo con mascarillas profundas. No basta con solo dejar actuar el tratamiento por unos minutos al desenredar; también hace falta aplicar mascarillas hidratantes y nutritivas antes del lavado al menos una vez por semana si tu cabello es muy seco, o dos veces al mes en caso de ser muy grasoso. Un cabello hidratado es la clave para evitar que el sol lo reseque de más y lo quiebre.

Protector solar contra rayos UV y calor. Así como hay protectores solares para el cuerpo, también los hay para el cabello. Y ojo, aunque lo ideal es que los uses siempre sin importar la estación del año, ahora es más importante que nunca aplicarlo religiosamente. En el mercado hay una gran variedad, pero te recomendamos que te inclines por uno que además de protegerte del sol también proteja del calor de planchas, blowers, secadores y tenazas.

Usa sombreros o pañuelos. Si en tus planes está visitar la playa, en tu equipaje no puede faltar un sombrero o pañuelo. Además del sol al que estamos expuestos al ir a la playa, la sal también contribuye a resecar de más nuestro pelo. Claro, con esto no queremos decir que no puedes darte un chapuzón, pero al menos cuando estés fuera del agua tapa tu cabello, y ya después de haberte bañado recuerda lavar tu melena con agua purificada y un champú sin sal.