$!Estos son los beneficios del agua de arroz (y cómo prepararla)

Aunque seguro ya habías escuchado de su uso para la piel y el cabello, no es hasta ahora que todos hablan de ella, después de que varias tiktokers le han dado visibilidad a este maravilloso descubrimiento. De hecho, el hashtag #ricewater al momento cuenta con 441 millones de visualizaciones en la red social de videos de quienes aseguran haber visto resultados favorables.

Sí, la verdad es que gracias a sus propiedades antioxidantes y su alto contenido en vitaminas y minerales, el arroz es uno de los tantos productos que encuentras en tu despensa que puede hacer maravillas por tu piel. Si no lo crees, basta con saber que las japonesas recurren específicamente al agua de arroz para lucir ese cutis tan perfecto que las caracteriza.

Lo que dicen los expertos

El uso de alimentos como tratamientos de belleza siempre genera opiniones encontradas, y esta no es la excepción. Tal y como cuenta la experta en estética Carmen Navarro a El País, los beneficios de esta infusión no son cuestionables. “Sabemos que el aceite de germen de arroz contiene incluso más vitamina E que el aceite de argán. No es de extrañar que quienes utilizan el agua de arroz, aunque sea en una versión tan básica, sientan su cutis hidratado”, explica al medio, asegurando que también favorece la cicatrización y disminuye los signos de envejecimiento en la piel.

Sin embargo, lo que sí advierten los especialistas es que hay que tener cuidado con su almacenamiento, pues, a diferencia de los productos elaborados con todas las medidas de seguridad, al no tener conservantes ni haber pasado por los experimentos requeridos, pueden proliferen las bacterias. El método sugerido de almacenamiento es en el refrigerador en un recipiente de cristal.