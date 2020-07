$!Estos son los beneficios que notarás en tu cara, piel y cabello al protegerte del sol

Cuando hablamos de exposición solar, es posible que lo primero que nos llegue a la mente sean los daños que esta causa. Y no es para menos, pues es de conocimiento de todos que el sol es capaz de ser tan perjudicial que incluso contribuye a la formación de diferentes tipos de cáncer.

Pero ¿cuáles son los beneficios que notaremos al protegemos ? En sentido general, Miniño enfatiza en que no hay que recalcar el lado negativo de la exposición solar, pues esta hace daño exclusivamente cuando es excesiva y sin la debida protección. “Es necesario tomar sol por unos cuantos minutos al día. Esto estimula la producción de vitamina D3, además de que estimula positivamente a la persona. Lo que no es recomendable es la exposición prolongada”, recalca.

En cuanto al cabello , la especialista dice que este es un poco más difícil de cuidar porque en el mercado no hay productos con fotoprotección para él, como en el caso de la piel. Lo único que podemos hacer, según dice, es seleccionar bien los tratamientos capilares que vayan acorde a nuestro tipo de pelo y que contengan ingredientes hidratantes . A eso añade que cubrirlo con sombreros y paños también es una opción válida al exponernos al sol.

Al protegernos adecuadamente de los efectos del sol, estamos haciendo de nuestra piel menos propensa a la aparición de arrugas y al envejecimiento acelerado, esto porque los rayos ultravioletas desgastan las células que se encargan de proteger de manera natural el cutis. Según la doctora, una piel cuidada tampoco lucirá fina, reseca, llena de zanjas, ni con manchas. Si se utilizan lentes de sol para exponerse al mismo, de igual modo se previenen problemas en los ojos como deficiencia en la visión y cataratas.

Debido a su alto porcentaje de queratina, el cabello no sufre tantos daños como la piel. Sin embargo, esto no quiere decir que no debamos prestarle la atención que amerita. “Un pelo que se expone mucho al sol puede tornarse seco e incluso experimentar cambios en el color”, dice Miniño. Entre los cambios que puede notar una persona al cuidar su cabello cita menos hebras quebradas, puntas más saludables, mayor brillo e hidratación.