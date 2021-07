$!Estos son los mejores parches para corregir las bolsas y ojeras

Beneficios en 15 minutos

Parches mágicos antifatiga

Hidrata y reafirma

La firma española You Are The Princess ha hecho de los parches para ojos uno de sus productos estrella. "Son perfectos para usar por la mañana y dejar tu cara renovada y fresca durante todo el día", comenta su equipo cosmetológico. Los llamados Flash & Go proporcionan una oleada instantánea de hidratación gracias al ácido hialurónico, mientras que con el colágeno fortalecen y suavizan la piel y, con los péptidos, reafirman la zona y disminuyen las ojeras.