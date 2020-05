$!Guía de cuidados para que tus cejas y pestañas luzcan perfectas

Aunque no te hayas maquillado a la perfección o tu cabello no esté en su mejor momento, si tus cejas y pestañas están bonitas, no hay duda de que te verás bien. Esto porque ambas zonas de tu rostro representan una parte crucial de tu apariencia, a las que, muchas veces, no se les da la debida importancia.

Claro, el hecho de que en el mercado haya un sinfín de opciones cosméticas que nos pueden ayudar a que estas luzcan perfectas es un punto a favor. Sin embargo, tampoco debes confiarte y creer que ir a la estética y pagar por un tintado de cejas o por extensiones de pestañas es sinónimo de cuidarlas, porque puede ser todo lo contrario.

Al igual que como sucede con el cabello, tanto las cejas y las pestañas pueden debilitarse o incluso caerse si las sometemos a demasiados procesos. Esto no quiere decir que no debas hacerlo, pero si que se hace necesario darles un descanso cada cierto tiempo y mimarlas al máximo. Si quieres saber cómo hacerlo, sigue estos consejos.

Cuida tu alimentación. Para nadie es un secreto que una buena alimentación es el truco detrás de todo lo que implique belleza, y las cejas y pestañas no son la excepción. Entre los alimentos que puedes consumir para acelerar su crecimiento y mantenerlas fuertes están los ricos en Omega-3, Biotina y Vitamina C.

Péinalas. Así como debemos cepillar el cabello, pasa igual con las cejas y pestañas si queremos mantenerlas sanas y favorecer su crecimiento. Para hacerlo, compra un cepillo especial, el cual puedes encontrar fácilmente en cualquier tienda de maquillaje. En el caso de las pestañas, péinalas siempre de raíz hacia puntas, mientras que las cejas debes cepillarlas en la dirección en la que crecen los vellos.