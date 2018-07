“Honest make-up”

Es hora de decir la verdad y nada más que la verdad. La tendencia en maquillaje apunta a mostrar el rostro tal y como es. ¿Te atreves?

Es simple, como su uso. La maquilladora Zoranlly Flores lo define de esta manera: “se trata de lograr que la piel se vea a través del maquillaje”. A esto es lo que llama honest makeup, una tendencia de primavera-verano 2018 que busca solo corregir las imperfecciones mínimas, con una cobertura ligera, dejando a un lado la transformación y el contorno, para que se pueda ver la cara de la persona tal cual es.

“La idea es lucir lo más natural posible: las cejas van sin pintar, no se aplica mucha sombra, no se ponen pestañas postizas”, explica. Aunque reconoce que las personas todavía no lo entienden muy bien, es una tendencia que las grandes casas de moda practican sobre las pasarelas desde hace unos tres años, con el fin de comunicar que la mujer sea cada vez más honesta al momento de llevar el maquillaje.

La hidratación: esencial

“Es importante que la piel esté acondicionada, no perfecta. Para lograrlo, tienes que hidratarla primero como preparación para el maquillaje, sino se verá el mismo resultado y no durará”. Zoranlly recomienda usar además un primer si tienes poros amplios para que se vean más pequeños. Todo va a depender de lo que quieras lograr. Puedes elegir un primer iluminador para darle glow a la piel.