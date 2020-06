$!Instagram y Sephora se asocian para crear tienda de belleza virtual

Si de algo estamos seguros es de que con el tiempo las experiencias de compra se han transformado. Lo que antes suponía tener que ir a las tiendas para adquirir tus productos favoritos, ahora ha sido sustituido por compras desde cualquier lugar en el que te encuentres a solo un clic. Esa es la razón por las que muchas empresas han decidido poner el foco en la virtualidad, como es el caso de Sephora, que se ha asociado con Instagram para crear una tienda digital en la que incluyen más de 80 marcas de cuidados para la piel, cosméticos, productos capilares y fragancias.

Olaplex, Maison Martin Margiela, Glamglow, KVD Vegan Beauty, Make Up For Ever, Lawless y Supergoop son solo algunos de los nombres que incluye esta nueva iniciativa virtual ideada para satisfacer las necesidades de todo tipo de público y bolsillo, que además de permitir a las personas hacer sus compras sin tener que salir de la aplicación de Instagram, permite a los usuarios acceder a beneficios exclusivos de Sephora, como el servicio al cliente, las devoluciones y la posibilidad de ganar puntos Beauty Insider al momento de pagar.