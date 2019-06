Ivelisse Vásquez: “Soy una influencer que apuesta por la educación”

El hecho de que sea una experiencia personalizada, tanto para las consumidoras como para la marca, ¿es una limitante para las que quieran formar parte? El Club no es únicamente para las consumidoras porque en lo que se basa mi proyecto es en la educación. Enseñar a las chicas para que aprendan a comprar de forma inteligente y usar los productos de forma correcta. Esto se traduce al Club y muchas chicas de las que se están inscribiendo lo hacen precisamente para aprender a utilizar esos productos, que algunas no compran, no porque no los necesitan, sino porque no saben qué es lo que tienen que comprar. El Club es totalmente gratis y se puede unir cualquier persona de cualquier edad.

Cuando te iniciaste como youtuber en el país (2011), no era muy conocido este “oficio”. Ahora te lanzas con algo que pareciera no tener nicho. ¿Cómo enfocas tus proyectos y te atreves con algo novedoso?

La base del proyecto de La Fashionista Realista ha sido en todo momento la coherencia. Siempre he tenido claro mi objetivo en todas mis redes. Ahora, con el Club, quiero llevar el mensaje de que todo en la vida es personalizado. En esta era de consumismo loco y desenfrenado no tienes que hacer o usar lo que dicen los demás. Es lo que necesitas, lo que quieres y con lo que te sientas cómoda. Al final se trata de conocerte a ti misma. Y las empujo en este mundo que ahora mismo está gobernado por los influencers, donde todo el mundo está intentando venderte algo. Por eso mi mayor reto ha sido ser una influencer, pero real, no porque me están pagando. Porque una influencer no es una persona a la que necesariamente le pagan por recomendar productos, es alguien que tiene influencia sobre un grupo. Desde el comienzo, y todo lo que mueve el proyecto, es decirles a las chicas “no tienes por qué complicarte la vida. Usa lo que te haga falta y lo demás que lo usen los demás”. No voy a imponer cosas porque todas las estén usando. No. Te voy a empujar a que te conozcas.

Eres muy centrada con la belleza. No has querido involucrarte en otros temas de “moda” como la comida, los viajes, la moda, y te has mantenido con la belleza. ¿No te interesa, no crees en esa diversificación, o estás desaprovechando un nicho?

A mí me han pedido que haga más contenido de moda y siempre digo lo mismo: “a mí me encanta la moda, pero mi contenido es belleza”. Y es verdad que, si en algún momento me hubiera abierto a diversificar más el contenido, atraería aa más personas diferentes. Pero a mí me gusta la belleza, es lo que conozco y con lo que me siento cómoda al compartir. Hay muchas chicas fabulosas haciendo contenido de moda a la que no les llego ni a los tobillos. Se aburrirían de ver mi ropa todos los días (risas). Pero pienso que también es importante enfocarte en una cosa porque hay mucha gente que hace contenido de todo y no se concentra en nada. Puedes introducir pinceladas de otros temas, pero tienes que tener un enfoque, sobre todo en este mundo de las redes sociales en el que las personas están un poco cansadas de que un mismo influencer le venda una agencia de viajes, una bebida energética, una marca de ropa, otra de maquillaje... Está muy saturado ese tema. Yo he preferido apostar por la educación, ser de las influencers de las de antes y quedarme con mi gente. Tengo una comunidad muy positiva. El porcentaje de comentarios negativos es menos cero. He invertido el tiempo en crear esa comunidad de respeto.

¿Alguna vez las marcas te han presionado o te imponen alguna regla? ¿Tienes un criterio para promocionar los productos/marcas?

He declinado trabajar con marcas porque los productos no llegaban a los estándares de calidad que exijo para mí misma, mucho menos para recomendarla. Esas marcas no las vas a ver en mis redes nunca. No diré que las probé y que es una porquería, que no sirve o no funciona. Si no puedo recomendarlos, sigo adelante y simplemente mis seguidores o suscriptores no los ven. Los productos que comparto en mis redes es porque están probados y aprobados.