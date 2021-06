$!Kate Winslet se estrena como portavoz de L’Oréal Paris

L’Oréal Paris acaba de nombrarla como su nueva portavoz y no podía haber mejor nombre para llevar a todas las mujeres un mensaje tan poderosos: “nunca dudes de ti, porque todas lo valemos”. Y es que la actriz no solo es una apasionada a la hora de interpretar a mujeres cuyas historias no se han contado en la pantalla y darles el lugar en la historia que se merecen, Winslet también hace brillar su estrella en causas cercanas a los valores de L’Oréal Paris: igualdad de derechos, feminismo, inclusividad y sostenibilidad.

“Me ha costado mucho estar en un momento en el que no tengo que pedir perdón por ser quien soy y en el que acepto mis imperfecciones. Estoy encantada de unirme a la familia de L’Oréal Paris. Se necesita valor y fuerza para decir que tú lo vales. A veces puedes sentir que no lo vales y todas tenemos momentos así, es lo que nos hace humanas. Pero, cuanto más digas estas palabras y creas en todo lo que realmente eres, con el paso del tiempo creerás en ti y en que lo vales”, ha dicho la actriz.