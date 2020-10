$!Kim Kardashian cumple 40 y lo celebra con nueva línea de maquillaje

El éxito de Kim Kardashian en los negocios es una realidad que no podemos ignorar. Desde que saltó a la fama en el 2007 gracias al reality show ‘Keeping up with the Kardashians’, la socialité ha sabido aprovechar la atención mediática para incrementar su fortuna. Esto lo ha logrado combinado su vida personal con sus proyectos profesionales. Como muestra más reciente de ello, su nueva colección con motivo de su cumpleaños número 40.

Este miércoles, 21 de octubre, Kim celebra cuatro décadas de vida y lo hace por todo lo alto desde su línea KKW Beauty, con The Opalescent Collection, una gama de maquillaje en la que incluye cuatro productos: una paleta de sombras con diez tonos, un lipgloss, labiales líquidos y lápices de contorno para labios.