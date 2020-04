$!Kourtney Kardashian revela su secreto para lucir una melena radiante en cuarentena

Con la pandemia del coronavirus, a más de una nos ha dado por lavarnos el cabello con mucha más frecuencia, pues con esto estamos contribuyendo a evitar un posible contagio. Sin embargo, una que se ha resistido a esto es Kourtney Kardashian, quien recientemente reveló que durante la cuarentena apenas se lava el pelo una vez por semana. Y esto sí que le ha permitido notar grandes beneficios.

La confesión la hizo durante su Wednesday Wellness (miércoles de bienestar), un Live que hace junto a su amiga y colaboradora Sarah Howard, para su blog de belleza y estilo de vida Poosh, mientras dejaba ver su larga y saludable melena, lo cual ella atribuye a los aceites capilares naturales que se obtienen cuando no lavas con tanta frecuencia el cabello.

"No me he estado lavando el pelo, solo una vez a la semana lo hago... Es realmente sorprendente porque solo necesitas peinar tu cabello y repartir por todo el pelo esa grasa natural que alimenta el pelo y lo deja increíble", dijo la mayor del clan Kardashian.

Si bien el aceite natural que genera el cabello puede ser bueno, hay que tener cuidado con que esta grasa no roce tu rostro, sobre todo si de por sí tu cutis es grasoso, pues podría ocasionar que te salgan brotes de acné y espinillas. Si es tu caso, Kourtney también dio el truquito que a ella le funciona para que esto no pase.

"Para evitar que mi piel se vea afectada, he estado usando el turbante de pelo Aquis de Poosh, el lado que utilizo es el que está confeccionado con seda, el lado de leopardo", confesó en el Live, agregando que antes de dormir envuelve su cabello y listo.

Al parecer la seda es el secreto detrás de su cuidada melena, pues además de los turbantes en este material, la influencer también reveló que duerme con almohadas de seda, y que incluso solo usa gomas para el pelo en este material para reducir el frizz y el estiramiento que puede llegar a provocar que el pelo se tense y se rompa. "Este tipo de goma de seda no daña tu cabello cuando lo recoges", concluyó.