La coleta, el peinado trendy de 2020

La facilidad de llevar el cabello suelto nos ha conducido a llevar siempre el mismo peinado, quizá porque nunca aprendimos a hacernos otro o entendemos que el rostro no se ve bien con otra variedad. Pero durante este 2020 la coleta llega a rescatarnos de esa monotonía de la belleza, ya que es versátil, elegante y muy práctica; ideal para cualquier ocasión y momento del día, ¿para el gimnasio? Sí; ¿para la oficina? También; ¿para una fiesta? ¡Síiiiii! Pero hay que saberla hacer para llevarla con el garbo que amerita, como todo en la vida. Una de sus bondades es que permitirá resaltar tus facciones, dar a conocer tu rostro sin ningún co-protagónico, proyectando seguridad y confianza en ese rostro que la naturaleza te regaló. Antes de continuar hay que aclarar que, en lo absoluto, vayas a entender o asumir lo que algunas llevan a la práctica: que este tipo de peinado es para cuando tengas el cabello sucio (de una semana en adelante sin lavar). #Nooo. Hay dos razones simples que lo avalan, la primera es la higiene y la segunda es la estética. Ambas van de la mano, porque un cabello falto de limpieza carece de brillo y movimiento; de manera que si te haces una cola que no se mueve parecerá una ‘vara de cabuya’, para nada se verá bonita; al igual que con cualquier otro peinado. Aclarado te dejamos algunas opciones, de las tantas que las famosas lucen, para que puedes inspirarte este fin de semana.

Coletas altas

La coleta es una opción perfecta para lucir sexy y radiante, a lo JLo, Ariana Grande, Natti Natasha, Kim Kardashian y Beyoncé, a quienes les encanta llevarla. Para copiar sus looks es vital que lleves todo el cabello para atrás, procurando que ni una hebra quede disparada. Tal vez te dé un poquito de lucha al principio, pero cuando le cojas el truco no la querrás soltar. A pesar de que a estas famosas les gusta la cola de caballo tipo XXL, no te limites si tienes un corte de largo medio, también quedan espectacularmente sofisticadas porque el cuello queda a la vista de todos.

¿Cómo lograrlo? Con la ayuda de un cepillo colocarla cola a la altura que gustes y amarra, dale un empujoncito con el dedo índice de abajo hacia arriba y listo. Aunque algunos recomiendan usar gelatina o espuma luego de atarla, en mi experiencia me ha dado resultado poner un poco antes y después, preferiblemente espuma suave que no genera quiebre.