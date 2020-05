$!La cuarentena, el mejor momento para dejar salir tus rizos

Lo más probable es que no los hayas visto desde principios de la adolescencia, cuando te mandaron al salón de belleza, por lo que es comprensible que ahora no sepas cómo tratarlos, aquí te dejamos algunas recomendaciones para que lo logres con éxito.

Elimina el uso de productos con sulfatos. Está presente en un alto porcentaje de las líneas de belleza para el cabello, principalmente en los champús porque elimina el exceso de grasa natural; excelente aliado si deseas lacear tu melena, pero de lo contrario no es recomendado porque impacta a la elasticidad de la hebra, que permite que el cabello vuelva a su naturaleza.

Hidrata y nutre como principal prioridad. Esta es una tarea del día a día, recuerda que engrasar no es hidratar, la hidratación consiste en saciar la sed de agua que tiene tu cabello. El exceso de aceites, más cuando te expones al sol, puede resecar bastante el cabello, al punto de producir quiebre. Si deseas nutrir con aceites entonces hazlo el día antes de lavarte el cabello, pero el resto de los días ponte tratamientos sin enjuagar que no tengan aceite. Existen muchísimas mascarillas caseras y leve-in de los que puedes echar mano, como el agua de coco o un licuado de aloe vera.

Cuidado al peinarlo. Una melena rizada tiene una personalidad propia que a veces la afectamos por no entenderla. Mientras tu cabello esté rizado no lo cepilles, en su lugar usa peines de dientes anchos. Tampoco es recomendable, para ningún tipo de cabello que lo amarres mojado, en tu caso usa el difusor, si no tienes puedes secarlo a aire libre y luego peina como gustes.