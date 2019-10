La nueva cara de la industria del maquillaje

Todo ha cambiado (una frase tan ambigua pero tan real). La transformación de las comunicaciones y los avances tecnológicos ya no “aportan a nuestras vidas”. Nos arrastran. Y así no solo cambia la forma en que nos comunicamos, sino también cómo consumimos contenido.

Jeffree Star x Shane Dawson

Y no es para menos: cada parte de la colección está inspirada en Shane Dawson, en sus amigos que salen en cámara, en las distintas épocas y temáticas de su canal, y en sus luchas con su peso y con su salud emocional. Por eso, para sus seguidores no es sorpresa leer nombres como, “Conspiracy”, “Controversy”, “Food Videos”, “Sleep Paralysis”, “My Pills” o “Are You Filming?”.

Tati Westbrook

James Charles

James Charles es uno de los beauty influencers más jóvenes y más seguidos (tiene 16.1 millones de seguidores en Youtube); tiende a ir cuello a cuello con Jeffree Star, quien ahora tiene 16.2 y quien pasó de ser un mentor para convertirse en su enemigo (nuevamente, para más información consulte Dramageddon II).

James sacudió Youtube (y las demás redes sociales) el año pasado anunciando su primera paleta de sombras -The Artistry Palette- junto a Morphe. El slogan de la paleta era “Release your inner artist” (“libera tu artista interior”), con la premisa de que la paleta contenía todos los colores tanto para crear los looks más básicos y diarios, como los más artísticos y coloridos.

Para celebrar el primer aniversario, James lanzó el “Mini Artistry”, la misma paleta pero más pequeña y con un espejo. El lanzamiento fue un poco anticlimático y decepcionante para los fanáticos, quienes esperaban que el influencer al menos escogiera sus colores favoritos o lanzara algún color nuevo en la paleta.