$!Las 3 reglas de oro para un facial en casa

Todo parece indicar que existen dos tipos de piel. La de celebridades y la del resto de las mortales. ¿O acaso vamos a negar que nos gustaría tener ese ‘glow’ que emanan los rostros de Scarlett Johansson, Jennifer Aniston o Cate Blanchett? (por mencionar unas cuantas).

La buena noticia es que los siguientes consejos que voy a compartir les darán resultados, que no tienen nada que envidiar a un facial profesional, desde la comodidad de tu hogar. Cuando se trata de un tratamiento facial, no hay nada como el real. Pero, día a día, se pueden obtener resultados de calidad casi clínica con tus propias manos; todo lo que necesitas es comprender y aprender cuál es la mejor manera de lograr que tus fórmulas favoritas penetren profundamente en la piel. He aquí dos de mis técnicas y un toque mágico.