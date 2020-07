$!Lo que debes saber para elegir la rutina ideal de tu cabello

Con el cabello y la piel suele pasar lo mismo que con la dieta, hay personas que copian la receta de otra cuando su realidad es totalmente diferente. Las consecuencias no se dejan esperar y surgen comentarios negativos como ¡eso no sirve! Pero la verdad es que lo más seguro es que sí sirva, pero no representa la necesidad y característica a la que perteneces.

Aun cuando tengas el mismo tipo de cabello que otra persona, difícilmente responda a los mismos requerimientos, porque cada cabeza es tratada con un estilo muy particular, que incluye salud, estado físico y hábitos. De modo que en vez de copiar al otro busca lo mejor para ti de la mano del conocimiento para elegir la rutina ideal que garantice lucir una cabellera hermosa, que siempre será sinónima a que esté sana.

El primer paso es conocer el cuero cabelludo, las hebras y personalidad en cuando al comportamiento.