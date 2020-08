$!Megan Thee Stallion es la nueva embajadora global de Revlon

“Siempre me pongo el listón alto en todo lo que hago, así que ser embajadora de Revlon supone una nueva meta”, afirma Megan. “Para mí Revlon es sinónimo de belleza y fuerza femenina y estoy emocionada de ayudar a definir lo que eso significa para una nueva generación de mujeres”.

Megan ha revelado también, en la misma publicación, que entre sus productos Revlon favoritos están el lápiz de ojos líquido ColorStay de la marca como su delineador de ojos imprescindible porque “dura y es muy suave”. Y en los labios ama el brillo, por eso siempre cuenta con Super Lustrous The Gloss a mano. “Este brillo es súper espeso, así que nunca me preocupa que se me borre. En concreto es el tono Crystal Clear que mantiene mis labios jugosos todo el día “, dijo la artista.