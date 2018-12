$!Mitos y leyendas de la limpieza facial

La limpieza facial es uno de los rituales nocturnos que no se deben pasar por alto, incluso en un día en el no nos hayamos maquillado. Respecto a este proceso circulan verdades y mentiras que es necesario desvelar para no cometer errores. Y es que eliminar el maquillaje es un paso esencial en la rutina diaria de belleza para mantener la juventud y la frescura de la piel.

8 reglas que no puedes desobedecer

4 Es un mito el hecho de que las leches limpiadoras favorezcan la aparición de granitos. Cuando la piel tiene acné, recomienda una ‘limpieza al agua’, geles espumantes o espumas que se eliminan con agua y dan sensación de pureza y frescor.

5 Descarta el uso de exfoliantes para las pieles grasas, pues las daña en profundidad, aunque una vez por semana se recomienda un exfoliante astringente para dejar la piel más suave y lisa: lo importante es que arrastre las células muertas de forma eficaz, pero no agresiva.

6 Una limpieza resulta eficaz cuando, tras varias pasadas, el algodón sale completamente limpio. Para desmaquillar, cuanto menos agua, mejor, y en esos casos lo aconsejable es agua tibia. Solo hay que mezclar con agua los productos limpiadores que así lo indiquen.

7 Las toallitas limpiadoras no resecan la piel, aunque no cumplen plenamente su función, ya que no contienen muchos elementos limpiadores, por lo que la limpieza no llega a ser completa. Son recomendables en casos puntuales, aunque se deben excluir para pieles sensibles.

8 Aquellas mujeres que quieren simplificar su rutina diaria pueden usar el Agua Micelar Limpiadora de Pond’s, un producto multitarea que elimina el maquillaje, limpia y suaviza. Todo en uno.