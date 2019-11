$!Ocho consejos para estar en forma sin que tu cabello lo note

1. Antes de empezar a ejercitarte, ¡recógete el pelo! Una cola alta no muy apretada y con la melena enrollada, garantiza que las puntas no se humedezcan con el sudor. Utiliza cintas y gomas de tela, en vez de las elásticas, para no romper la hebra. El sudor hace que el pelo esté un poco más quebradizo.

2. Usa cintas anchas que rodeen la cabeza hasta la nuca, así evitas que el exceso de sudor se acumule en el cuero cabelludo. La medida también impide que te salgan espinillas en la frente y la espalda por la sobreproducción de sebo.