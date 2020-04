$!Por estas razones debes usar filtro solar en la cuarentena

"Todos estos días me quedaré en casa, veré televisión, comeré en abundancia y disfrutaré series sin parar. Me olvidaré de los tacones, del salón de belleza, del maquillaje y no tendré que preocuparme por usar filtro solar". Si pensaste esto, ¡felicidades!, es perfecto que disfrutes mientras te cuidas contra la COVID-19; pero en la última parte te puedes devolver porque usar filtro solar no es una decisión que se toma tan solo por la salida a la playa o piscina, sino que es un deber con tu salud proteger la piel diariamente de la luz natural y artificial, tanto al ir a la oficina como cuando te quedas en casa.