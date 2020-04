$!Prepara tus cejas para que luzcas espectacular en las videoconferencias

En estos tiempos de teletrabajo por Covid-19 y que aún no sabemos si sea el principio de lo definitivo, la buena imagen no debe perderse. Alguien dijo que "una imagen vale más que mil palabras", no necesariamente, digamos que verse bien abre la puerta que permite que se escuche el discurso.

Lucir fresca y sencilla es parte de la perfecta elegancia, por lo tanto hay que trabajar para la proyección, no para parecer una enmascarada sino para tratar la piel y los detalles del rostro de modo que luzca coherente y radiante.