$!Puig adquiere la firma de maquillaje Charlotte Tilbury en un acuerdo millonario

Un mes después de que se anunciara la puesta en venta de Charlotte Tilbury, se ha dado a conocer el comprador oficial. Aunque la venta se debatía entre firmas como Unilever, L’Oréal y Estée Lauder, la adquisición se dio por parte de la multinacional Puig, que, según confirman fuentes, se hizo con la firma de maquillaje por la cantidad de 1,000 millones de dólares, haciendo de esta una de las mayores operaciones de la historia del grupo de moda y perfumería.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Charlotte Tilbury a nuestra familia, un hito clave en nuestra ambición por desarrollar un negocio fuerte de maquillaje y cuidado de la piel”. Así lo dejó saber Marc Puig, presidente y CEO de la compañía, la cual ha tomado una participación mayoritaria del negocio, mientras que la estilista Charlotte Tilbury se ha quedado con la presidencia y una participación minoritaria significativa.

Según Tilbury, quien es reconocida por ser una de las Makeup Artists favoritas de celebridades como Kate Moss y Penélope Cruz, la razón por la que decidió asociarse a Puig y no a las demás marcas interesadas es sencilla: “Puig es el socio perfecto con el que desarrollar una marca icónica y perdurable”, dijo con relación a la multinacional que posee en su portafolios reconocidos nombres como Jean Paul Gautier, Carolina Herrera y Paco Rabanne.

“Siempre me he atrevido a soñar y crear magia a través de la belleza. Me enorgullece unir fuerzas con Puig en una alianza estratégica que nos ayudará a lograr nuestras ambiciones ilimitadas”, sostuvo la estilista, agregando que su marca ha llegado a un punto crucial de su crecimiento desde que fue lanzada al mercado, hace siete años, por lo que esperaran que esta alianza de paso a nuevas oportunidades.