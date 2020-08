Pura María Hidalgo: "Me satisface ver cómo la chica que entra no es la misma que sale al sentirse Beia"

Pasó de ser influencer de Beia Los Jardines (Santiago) a socia del proyecto. Pura María Hidalgo no cree en casualidades, pero sí en saber aprovechar las oportunidades. Así que un día, en su camino como estudiante de medicina irrumpió este proyecto de belleza en el que creyó tanto que decidió ser socia, junto a un gran equipo, con el que ha dado a conocer y extender este proyecto con ese toque joven y digital que la caracteriza. Pero, ¿quién es la mujer detrás de la marca? Ella misma nos lo cuenta.

¿Quién es Pura María?

Buscando llenar la interrogante de quién soy me doy cuenta de que, aun siendo Pura María Hidalgo, una mujer joven, emprendedora en el mundo de la belleza, con una personalidad muy determinada, no quisiera tener que definirme yo misma. Por ello, me respaldé en mi circulo más íntimo para ayudar a describirme desde sus ojos. A la vez adicioné mi voz y pensar para mostrarme desde lo mas profundo de mi ser. Hay quienes me piensan en color así como el oleaje turquesa y palmeras de Cabarete con Juan Magan de fondo, mientras hay quienes me ven en blanco y negro como un vintage coffee shop en una esquina desapercibida, mientras suena un disco de Kany García. En cualquier caso soy ambas, porque amo poder ser tan diversa como la cantidad de combinaciones de tacos en el menú del restaurante “Azul Histórico” (sin guacamole 'please'), tan extrovertida como un menú de cocteles que contenga cosmopolitan + aperol Spritz; soy simplemente Pura. Ha sido un largo camino hasta aceptarme y abrazar mi belleza interior para hoy poder hacer visible mi “Puro Ser.”

Suelo referirme a Pura María como la beauty person de la zona norte, de las emprendedoras más jóvenes que tenemos en la isla, quien en poco tiempo ha desarrollado su proyecto estrella “Beia” con sus extensiones Beia Nail Bar, Beiaexpress, Beiababorspa y proximamente Beiasfm. ¿Cómo lo has conseguido?

La clave ha sido idear, crear y operar en equipo. Confiamos en el potencial de cada miembro y al delegar dividimos las cargas. Arlenys Lantigua, mi mentora, es una pieza clave de la ciudad corazón, ella se encarga de inyectar el verde Beia donde quiera que va. Mientras que la Dra. Natasha Polanco es la directora del área de medicina estética y se encarga de este segmento para toda la región. Ulises Bueno, mi socio, es el mastermind detrás de los números y control. La química en nuestra sociedad y amor por el servicio es lo que nos impulsa día a día. Fielmente creo que soñar acompañada es mucho mejor que hacerlo sola, y tocar con quienes compartan las mismas metas y ambiciones conmigo, verifica que, lejos de estar desempeñando un rol, estamos viviendo un sueño colectivo que crece este año en Santiago, con la propuesta de Beia Villa Olga y en San Francisco de Macorís.