Qué debes tener en cuenta antes de cortar tu cabello

Es importante tomar en cuenta estos consejos para no dejar toda la responsabilidad del resultado a tu peluquera. Ella, aún teniendo una larga trayectoria en el mundo de la belleza, no necesariamente tiene que tener el conocimiento o las técnicas en asesoría de imagen y pueden tender a hacer el mismo corte de pelo a todas las clientas según se lo pidan, con tal de complacerlas, por eso el resultado no siempre queda según lo esperado. Por eso, antes de decir sí a las tijeras toma en cuenta lo que nos recomienda Marisol Almonte, autora del blog @liderandocontacones.