$!Repolarización capilar, aprende a hacerla en casa paso a paso

Así como ocurre en la moda, la belleza también se reinventa. Es por ello que no debe extrañarnos que cada día surjan nuevos e innovadores tratamientos para cuidar de nuestra melena. Cirugía capilar, botox, alisado japonés y otros tantos nombres son los que más escuchamos mencionar en el salón de belleza que, según nuestra estilista, harán maravillas por nuestro cabello. Si bien nuestra intención no es poner en duda los beneficios de dichos procedimientos, siendo sinceras no todas tenemos la posibilidad de hacer esas inversiones de dinero, por más que queramos o lo necesitemos.

Por suerte existen alternativas para todo tipo de público (y bolsillo), como es el caso de la repolarización capilar, un tratamiento intensivo ideal para personas con cabello maltratado, reseco, opaco o quemado que ayuda a recuperarlo a través de productos altamente nutritivos y calor para sellarlos. Y sí, aunque sabemos que suena bastante similar a los demás, su gran ventaja es que podemos hacerla en casa. Aquí te decimos cómo.