$!Retoca tus raíces con café como las celebridades

En las historias dijo "¡Hola, chicos! No, no estoy pintando, solo me estoy haciendo las raíces porque necesitaba ayuda. Muy bien, me siento como Bob Ross”, fue todo lo que dijo la protagonista de Pretty Little Liars, al mismo tiempo que le daba las gracias a sus seguidores por ver su programa Katy Keene.

Según la revista Glamour, la actriz tomó más tiempo para agradecer a sus fans y no a compartir sus trucos de belleza para el retoque de las raíces, pero si se observó que lo hacía con una taza y con un pincel.

Estas imágenes dejan la impresión que el retoque lo hacía con café, si café. ¿quieres intentarlo?, aquí te decimos como.