$!¡Rubia natural! El milagro viene de la despensa

Para los odiosos que acosan haciendo referencia a la farmacia cada vez que se habla de cabello rubio, hay un dato que deberán saber y es que desde ya el encantador tono de todos los tiempo se logra muy bien desde la despensa con productos 100% naturales, libres de peróxido y químicos... ¿cómo les quedó el ojo?

La madre naturaleza es mamá de verdad, verdad y por esto hasta los caprichos nos lo surte. En este caso con los más amigables para el bienestar en general como la manzanilla, que se utiliza con muy buenos resultados para las manchas de la piel y en infusión para estar relajados; por otro lado el limón, excelente para quitar el calor, espantar la gripe y por aclarar las zonas oscurecidas del cuerpo; eso sí nunca tomes sol con él puesto que causa quemaduras graves. Para completar el trío la miel de abeja, que no necesita presentación en ninguna parte del mundo porque es fenomenal para cualquier cosa que la uses y en el cabello no solo nutre, sino que hidrata y aclara mientras lo hace lucir resplandeciente.