Sí, existe hidratación más allá del coco

Sábila

Hidratación no tiene nada que ver con grasa, es agua pura; y un producto rico en ella es el aloe vera, que además posee un elevado valor nutricional, con minerales y funciones antioxidantes, convirtiéndolo en un excelente aliado para todo tipo de pelo, en especial aquellos de condición grasa, con falta de brillo y caída. El modo de uso es super práctico, una de sus tantas formas es hacer un leave-in con ella, para esto solo debes tomar el cristal de una penca, licúalo sin agua, cuélalo para que no queden residuos y aplícalo luego del lavar la cabeza.



Melaza



Aguacate

Nutre por excelencia, al ser tan rico en vitaminas, ayuda a reparar los cabellos secos o maltratados. Lo mejor de todo es que en nuestro país abunda este alimento; comértelo te hace bien y ponértelo te hará brillar como una pantera. Es un protector de la hebra, la depura de los agentes químicos y de aquellos de la naturaleza que no le son favorables. ¿Cómo usarlo? Es simple, busca un ejemplar bien maduro, ¡ojo!, que no esté podrido, haz un puré y luego de lavar el cabello cúbrelo con esta crema que dejarás actuar por 10 minutos; enjuaga después. Si tienes las puntas abiertas el aguacate también resulta perfecto.



Guineo

Fortalece, da brillo y volumen a nuestro cabello. Gracias a sus sustancias antioxidantes y vitaminas A, B y C, hacen que potencie y aporte a la piel y el cabello brillo y volumen. Sus funciones son muy parecidas a la de la miel de abejas, así que si las combinas dará un plus o, por qué no, también puedes mezclarlo con aceite de oliva. Para hacer una mascarilla haz un puré y aplícalo, desde las raíces hasta las puntas, deja actuar por media hora y cuando se seque tu pelo verás que tendrás un brillo que te deslumbrará, sin contar lo saludable que se percibe. Recuerda que todo es un proceso que no se limita a una aplicación, aunque veas resultados será mejor si lo repites la siguiente quincena.



