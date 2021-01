$!Tres ingredientes que te alejarán de los cortes de cabello por el maltrato

Unas de las principales causas por la que tenemos que cortar el cabello en períodos cortos es el maltrato causado por el exceso de químico mal aplicado o sin darle ningún mantenimiento; la falta de higiene, exceso de calor y demás acciones de una rutina que no se corresponda a la naturaleza capilar.

La primera temporada de cosecha del aguacate es en marzo, de manera que ya estamos cerca de tener abundancia de esta nutritiva fruta tropical que no falta en las comidas dominicanas. Para embellecer y dar salud a tu cabello lo puedes usar como mascarilla porque ayuda a reparar los cabellos secos o maltratados. Es un protector de la hebra, la depura de los agentes químicos y de aquellos de la naturaleza que no le son favorables. Es simple usarlo, solo debes buscar un fruto bien maduro, pero no podrido, haz un puré, úntalo en todo el cabello limpio y deja actuar por 15 minutos, enjuaga con abundante agua y prepárate para ver los resultados.

La sábila