$!Un maquillaje centrado en la mirada destacó en la juramentación del nuevo gobierno

En la toma de posesión el pasado domingo 16 de agosto muchas mujeres del ámbito político lucieron espectaculares. En este evento la alegría y la esperanza de cambio no se mostró en las sonrisas de estas mujeres, pero si en sus miradas.

Juliana Oneal

Raquel Peaña

Un maquillaje que no podemos ignorar es el de la Vicepresidenta Raquel Peaña, que fue realizado por la artista Cary Michelle Flaz. En su cuenta de Instagram la maquillista escribió “mi trabajo me hace feliz, muy feliz. Me ha rodeado de tanta gente especial, de esa sensación de meta alcanzada cada vez que una hermosa mujer se sienta en mi silla y se levanta más feliz” y agradeció a todo el equipo que hizo lucir a Raquel y a toda su familia impecables en este evento histórico.