$!Virtual Try-On, la nueva herramienta de MAC para probarte maquillaje desde casa

"Como pioneros en la innovación digital, entendemos que no hay mejor manera de conectar con nuestros consumidores que a través de una conveniente y personalizada experiencia de compra", señala Ukonwa Ojo, directora de marketing global de la marca, agregando que, a través de esta nueva función, buscan llevar a los hogares de sus compradores esta experiencia de belleza, que ya habían incluido en sus tiendas físicas.

Y, aunque se trata del lanzamiento más reciente e importante de MAC en términos de belleza online, la compañía cuenta con otras propuestas auxiliadas de la tecnología; MAC Me Up, que consiste en una sesión de 15 minutos de asesoría personalizada para recibir orientación por parte de uno de los profesionales de la marca; MAC Direct, un servicio de información por videollamada o WhatsApp para aclarar y resolver dudas; y para las que deseen aprender a maquillarse, MAC Techniques, un servicio de cursos de maquillaje en el que ofrecen los consejos necesarios para crear looks en 40 minutos.

Virtual Try On está disponible sin costo alguno en la web de MAC España, www.maccosmetics.es.