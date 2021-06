$!¿Ya estás en los 30? Deberías hacer este ritual de belleza

Si has llegado a los 30 sin maltratar tu piel no debes preocuparte, ya que mantenerla joven y radiante no es complicado. Eso sí, cuidado con bajar la guardia porque ahora necesita un poco más cuidado que antes.

Alimentarte bien, ejercitarte y aplicar una rutina básica diaria a tu cutis serán suficientes para ayudarte en este reto de belleza. "Los 30 son los mejores y para poderlos lucir al 100% debemos de cuidarnos", ha publicado la doctora Erika Barroso, en su cuenta de Instagram @activatubelleza, mientras revela un ritual para nada complicada que le pone un stop a los años: