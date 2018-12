$!Feliz Navidad

Catalina es una niña especial, bueno eso decimos todos los abuelos de nuestros nietos. Ella, cuando está muy fatigada, palabras textuales, exige un baño de espumas en mi baño. Cuando llega con su cambio de ropa en la otra mano vienen sus juguetes favoritos con los cuales conversará mientras se sumerge en el baño y si nos descuidamos puede pasar horas. Desde lejos la oigo conversar con ellos, figuritas diminutas y otras no tan pequeñas que forman su universo de niña feliz.

Hay una historia muy linda que hace de un osito que no tiene Navidad porque sus padres osotes lo han abandonado y el osito no sabe cómo encontrarlos; casi terminando el baño, y cuando ya está arrugada de tanta agua, el osito los encuentra y todos se abrazan y cantan una canción en inglés, version Catalina de lo más movida.

He aprendido de mi nieta a jugar con las ideas mientras me ducho. El agua tiene poderes creativos, sé de gente que canta y hasta entona, yo no he llegado a cantar pero sí a hablar con futuros personajes a quienes debo convencer de algo o venderles quizás una idea.

Mientras me bañaba hoy pensaba en la Navidad de todos aquellos que diariamente están en las esquinas pidiendo limosnas o vendiendo algún producto. Todos los años tengo los míos, a quienes doy un extra con motivo de estas fiestas y aunque sé que algunos son profesionales pordioseros no dejo de pensar en ellos que jamás tuvieron la oportunidad que yo tuve. Nací en un hogar donde no pasé trabajo, comí todas las veces que quise, pude estudiar una profesión, entré a una sociedad que buena o mala me dio oportunidades para trabajar y mantener luego a mi familia, he sido en cierta forma un hombre privilegiado. Tal como Catalina hice un listado de regalos y seleccioné a diez esquineros que día a día veo en las rutas que transito para hacerles un regalo, este año voy a tratar dentro de mis posibilidades de regalarles algo que pueda de alguna manera hacerlos felices y ese regalo lo tendrán para la fecha prometida.

Si cada uno de nosotros decide compartir con aquellos a los que la vida no les ha sonreído como a nosotros, esta Navidad será diferente, será verdaderamente una Navidad, donde el amor se renueva gracias a nuestra caridad. Podemos hacer tanto con tan poco y si a ese regalo le añadimos una dosis de compasión, de verdadero amor, de simpatía, no dar por dar, sino darnos un poco y abrazar con la mirada y con la actitud, nos habremos merecido la mejor fiesta del nacimiento del niño Dios

Feliz Navidad queridos lectores, los abrazo con el corazón.