$!Jenny Polanco

Caminamos lentamente como si no quisiéramos llegar. -Sin prisa -me dijo ella entre risas-, recuerda que esta caminata, más que caminata, es confesión. Necesito orientación, estoy en un momento en mi vida donde quiero hacer un cambio, me replanteo muchas cosas y quisiera robarme, ahora que puedo, un año sabático, en fin un tiempo donde pueda explorar la soledad.