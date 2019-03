$!La soledad tiene nombre de tatuaje (I)

La Habana seductora, apasionada, la que me hipnotiza en cada visita con sus transformaciones y sus calles atestadas de turistas hablando todos los idiomas. La excusa de esta visita es mostrar una colección de cuadros pintados por artistas dominicanos donde el motivo es la mujer. Pertenezco a la Fundación Cultural Aduanas y la dirección patrocina muestras de su impresionante colección por varios continentes y el Caribe. Miguel Cocco, amigo entrañable, dejó esta herencia, orgulloso de los artistas dominicanos para un futuro interminable.

Estoy en La Fábrica de Arte esta noche, lugar imprescindible para todos los que vienen a esta ciudad. Alguien me comentó que esta antigua fábrica de aceite y ahora transformada en volcán de arte, era una especie de Casa de Teatro multiplicada.

Cada vez que visito La Habana, La Fábrica es parte de mi rutina habanera. Aquí encuentro exposiciones de pintura, fotografía, instalaciones, teatro, conciertos de jazz o música popular, artesanía, danza, música clásica, y el recorrido por todos sus pisos y rincones es un deleite para el espíritu.

El corazón del artista cubano está en este lugar. Tuve la dicha de estrenar, junto al cantautor Celestinito Esquerre, mi “El canta, yo cuento” en la sala Humberto Sola y presentar también la película “Mañana no te olvides” de Pinky Pintor, donde actúo.

Camino despacio. Cada rincón es una invitación a cruzar una frontera de ilusión. Esta noche parece una fiesta donde se conjugan todas las artes y la multitud lo sabe. Muchos turistas y una juventud ansiosa de celebrar que por solo dos CUC, el nuevo peso cubano equivalente a dos dólares con 40, puede entrar. Hay diseminados bares donde puedes comprar anotando en tu libreta lo que consumas y al final, antes de salir, saldar tu deuda. Unos amigos de Manizales, Colombia, me reconocen y gritan mi nombre, nos abrazamos en euforia.

–Acabo de llegar–, les digo. –Vine a una exposición.

–Nosotros a una convención de cultura–, comentan.

–¿Primera vez?– pregunto.

–Sí– contestan, –y estamos deslumbrados con este volcán en erupción de música y fiesta.

Otro abrazo más cariñoso y los dejo partir para que se empapen de la magia del lugar y puedan perderse en esta creación colectiva. El sonido de una trompeta capta mi atención. Me dejo llevar por su melodía y entro a un salón atestado de jóvenes eufóricos tambaleándose al ritmo de la música. El solo entrar me da derecho a tener la misma edad que ellos. Me dejo contagiar y pregunto quién es el artista.

–Yasek Manzano– me contesta una bella cubana que no deja de moverse y agrega: “es un virtuoso. Yasek alterna con medios electrónicos”.

–¡Freddyyyyy! –escucho de nuevo mi nombre cantado a coro.

Un grupo de lindas muchachas viene hacia mí. Para mi alegría son todas amigas de Santiago de los Caballeros que, dirigidas por la cubana dominicana Norma García y Michel León, realizan un tour por la ciudad. La fiesta se enciende, nos tomamos fotos, nos abrazamos y besamos con auténtica alegría. Nada más hermoso que en tierra extranjera encontrar un dominicano querido, y este es un bello ramillete de damas santiagueras que perfuma con su presencia el espacio. La noche apenas comienza.

En el salón Vip me esperaba un tatuaje que me lo contaría todo.

(Continúa...)