Resulta muy atractivo que nos propongan tomar algún tratamiento ‘natural’ que pueda resolver enfermedades de gran escala como el virus por COVID-19. Tenemos una resistencia constante a consumir medicamentos y en cambio gana cada vez más participación el uso de suplementos.

Hoy tenemos más información sobre esta pandemia y qué relación podrían tener algunos suplementos con la enfermedad.

Sobre la vitamina D. La evidencia actual sigue siendo poco concluyente, no existe un vínculo entre el uso de vitamina D y el tratamiento de la enfermedad. Se encontró que los pacientes con COVID en su mayoría tenían niveles de vitamina D baja pero no justifica su tratamiento protocolar. Sabemos de la necesidad de cubrir sus deficiencias por muchas otras razones de importancia, pero no en el contexto de tratar la infección por COVID.

Sobre el Zinc. El requerimiento diario es de 8mg en mujeres y 12mg en hombres, estando los suplementos actualmente por encima (50mg). En los estudios relacionados, no hubo beneficios del suplemento de zinc con el tratamiento de la enfermedad.

Sobre la vitamina C. Son muchos los años que se ha sugerido su relación con nuestro sistema inmunológico, sin embargo, hasta la fecha ningún estudio contundente lo ha podido demostrar, mucho menos en altas dosis.

Si se han sugerido beneficios, ¿por qué no tomarlos? Principalmente debemos conocer los efectos secundarios de la toxicidad por cada uno.

• El exceso de vitamina D resulta en síntomas relacionados con la mayor absorción de calcio y se manifiesta con calambres, arritmia, malestar general.

• El exceso de zinc se ha vinculado con malestar gastrointestinal, pérdida de apetito, diarreas, dolores de cabeza, así como una ingesta prolongada se relaciona con niveles bajos de cobre y de hierro.

• El exceso de vitamina C, aunque es raro, también podría ocasionar malestar gastrointestinal principalmente náuseas y diarrea.

Honestamente nos encontramos en un momento crítico mundialmente, donde apegarnos a recomendaciones certeras y con alguna base justificada debe ser la norma. Consideremos la suplementación con la vitamina D para cubrir deficiencias en dosis sugeridas por un especialista, así como a mejorar nuestra alimentación para satisfacer las necesidad de zinc y vitamina C diariamente que podremos encontrar fácilmente en la dieta.

¡Mantengamos nuestras medidas de cuidado y a vacunarse, esa es la verdadera prevención!